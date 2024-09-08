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        Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı düzenlendi

        Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:43
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        Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı düzenlendi
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        Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı gerçekleştirildi.

        15 Temmuz Milli İrade Derneğince Hendek ilçesindeki Çiğdem Yaylası'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dernek Genel Başkanı Ali İnci, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük darbeler geçirdiğini, 1980 darbesinin sadece sağ kesimin üzerinde etkili olmadığını, o dönemde Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel'in de hapsedildiğini anlattı.

        "Darbe olduğu zaman imam hatip lisesi öğrencisiydim, beni alsalar 10 yıl içeri tıkarlardı, kaçıp bu dağlara geldim, 6 ay buralarda yaşadım." diyen İnci, arkadaşlarının 1980 darbesinde 8-10 yıl hapis yattığını, kendi evinin ise her sabah erken vakitte basıldığını kaydetti.

        İnci, o dönem Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin İran'da devrim yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Amerika elinden İran'ı kaybettiği ve bir daha böyle bir olayla karşı karşıya kalmamak için hızlı şekilde Türkiye'yi hazırladı. Mazot, yağ ve tuz kuyrukları yaptı. Bir taraftan kardeşin kardeşi öldürdüğü, kan aktığı, her gece bir yerde patlamaların olduğu dönemi ciddi şekilde Türkiye yaşıyordu. Artık Türk milleti şunu diyecek duruma geldi; 'Kim gelecekse gelsin ama şu kavga, kardeş kavgası bitsin.' Darbe yapıldı, Kenan Evren ilan etti, bir sessizlik oldu. 1 akşamda mermi, kavga, her şey bitti. Dışarıdan içerdekileri idare edenler vardı. Amerika, 'Bizim çocuklar başarılı oldu.' dedi."

        "Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine de değinen İnci, "Birileri genç askerleri kandırarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasından kılıçları kaldırarak farklı şekilde Türkiye'ye yön vermeye çalıştı ama Cumhurbaşkanımız 'Kime kılıç kaldırıyorsunuz, bunun hesabını verirsiniz.' dedi ve hesabını verecekler." ifadesini kullandı.

        İnci, dernek olarak birçok önemli program yaptıklarını, çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Programa, dernek üyeleri, davetliler ile bölgede kamp yapan vatandaşlar katıldı.

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