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        Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 22:10 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:19
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        Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Pamukova Şehyvarmaz Mahallesi mevkisinde Bilecik istikametinden Sakarya istikametine giden M.Y. yönetimindeki 81 AAE 838 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otomobile aynı istikamette seyir halindeki M.O'nun kullandığı 42 ATH 467 plakalı Konya-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü arkadan çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Z.Y, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

        Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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