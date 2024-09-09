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        Sakarya'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

        Sakarya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:30
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        Sakarya'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı
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        Sakarya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Serdivan ilçesindeki Mehmet Demir İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Eğitim ve öğretim kavramının insan yetiştirmek olduğunu belirten Karadeniz, bu kavramın çok yönlü olarak üstünde durulması gerektiğini vurguladı.

        Karadeniz, eğitim öğretimdeki hizmet binalarının yenilerek güçlendirilmesi veya yıkılarak daha sağlam ve güvenli binalar yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığının sistematik şekilde çalıştığını anlattı.

        Sakarya'da bu yıl yeni 42 eğitim öğretim binasının hizmete alındığını bildiren Karadeniz, eğitim ve öğretimin birbirini tamamlar şekilde çalışmasıyla başarılı öğrenci ve insan yetiştirme konusunda başarı sağlanacağını kaydetti.

        Karadeniz, öğrencilere, ders çalışmalarının yanı sıra spor ve sosyal faaliyetler içinde bulunmaları, arkadaşlarıyla oynamaları tavsiyesinde bulundu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, veliler ve öğretmenlerin "Türkiye Yüzyılı"na hazırlanmadaki gayret ve emeklerinin, geleceğin teminatı çocukların bayrağı sahiplenmesini sağlayacağını ifade etti.

        Velilerin öğretmenlerle iş birliği yaparak onlara yardımcı olmalarını isteyen Alemdar, Sakarya'da eğitime ayrılan payların, yapılan çalışmaların ve fedakarlıkların, son 20 yılda ve bugünlerde çok daha iyi yerlerde olduğunu belirtti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile okul müdürü Süfyan Bilgiç'in de yaptığı konuşmaların ardından bayrak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Katılımcılar tarafından temsili okul zilinin çalınmasının ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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