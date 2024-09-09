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        SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Hasan Meydan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:33
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        SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Hasan Meydan getirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na atanan Meydan, devir teslim töreninde Prof. Dr. Ahmet Bostancı'dan görevi devraldı.

        Doç. Dr. Ali Bağır ve Dr. Öğretim Üyesi Kübra Cevherli de dekan yardımcısı olarak göreve başladı.

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