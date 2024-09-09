SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı

Doç. Dr. Ali Bağır ve Dr. Öğretim Üyesi Kübra Cevherli de dekan yardımcısı olarak göreve başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na atanan Meydan, devir teslim töreninde Prof. Dr. Ahmet Bostancı'dan görevi devraldı.

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