SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Hasan Meydan getirildi.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Hasan Meydan getirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na atanan Meydan, devir teslim töreninde Prof. Dr. Ahmet Bostancı'dan görevi devraldı.
Doç. Dr. Ali Bağır ve Dr. Öğretim Üyesi Kübra Cevherli de dekan yardımcısı olarak göreve başladı.
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