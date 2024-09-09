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        Sakarya kapılarını peyzaj ve süs bitkileri fuarına 7. kez açıyor

        PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:00
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        Sakarya kapılarını peyzaj ve süs bitkileri fuarına 7. kez açıyor
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        PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda, 200 firma ürünlerini sergileyecek, 20 ülkeden alım heyeti yer alacak.

        Geniş ürün profiline sahip organizasyonda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine en son ürünler sergilenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'da 7'nci kez gerçekleştirilecek PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti.

        - "Süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarında iddiamız çok güçlü"

        Alemdar, 11 Eylül Çarşamba saat 10.30’da açılışı yapılacak fuarın kent için tanıtım anlamında ve sektörde merkez olma yolunda önemli katma değer sağlayacağını vurguladı.

        Uluslararası dev fuar için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Alemdar, şunları kaydetti:

        "Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, fuarda Sakarya'mızı tanıyacak, kentimizin zenginliklerini görecek. Binlerce çeşit ürün alıcıyla buluşacak ve sektörde merkez olma yolunda önemli bir adım daha atacağız. Süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarında iddiamız çok güçlü ve bunu destekleyen bitki örtüsü, iklime de sahibiz. 11 Eylül'den 14 Eylül tarihine kadar dünya burada bizimle olacak ve siz de aramızda olun. Kırkpınar'daki fuar alanında buluşalım."

        Etkinliğin bu yıl 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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