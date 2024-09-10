Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun üzerine sürgülü kapının devrilmesi kamerada
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitede sürgülü kapının 14 yaşındaki kız çocuğunun üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitede sürgülü kapının 14 yaşındaki kız çocuğunun üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yazlık Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden A.Ş. (14), sürgülü kapıyı açmaya çalıştı.
Bu sırada kapının üzerine devrilmesi sonucu çocuğun bacağı sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kapının A.Ş'nin üzerine devrilme anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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