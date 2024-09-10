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        Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun üzerine sürgülü kapının devrilmesi kamerada

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitede sürgülü kapının 14 yaşındaki kız çocuğunun üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:20
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        Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun üzerine sürgülü kapının devrilmesi kamerada
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitede sürgülü kapının 14 yaşındaki kız çocuğunun üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yazlık Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden A.Ş. (14), sürgülü kapıyı açmaya çalıştı.

        Bu sırada kapının üzerine devrilmesi sonucu çocuğun bacağı sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kapının A.Ş'nin üzerine devrilme anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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