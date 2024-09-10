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        Sakarya'da fındık üreticisinin zorlu mesaisi sürüyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çiftçiler, bahçelerde fındık toplamak ve ürünü kabuğundan ayırmak için patoz mesaisi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:00
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        Sakarya'da fındık üreticisinin zorlu mesaisi sürüyor
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çiftçiler, bahçelerde fındık toplamak ve ürünü kabuğundan ayırmak için patoz mesaisi yapıyor.

        İlçede 167 bin dekar dikili fındık arazisinde ürünlerin toplanmasına devam edilirken, bazı üreticiler kuruttukları ilk hasadı kabuğundan ayırmak için patoza vermeye başladı. Talebin fazlalığı dolayısıyla gençlerin yeni gelir kapılarından biri olan patozun saatlik ücreti 3 bin ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor.

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, günlük 800 lira kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlamak, çocuklarını daha iyi şartlarda okutmak için sıcak havada alın teri döküyor.

        İlçedeki evlerin yanı sıra prefabrikelerde ve çadırlarda konaklayan işçiler, sabahın erken saatlerinde eğimli arazilerdeki bahçelerin yolunu tutuyor. Burada görev paylaşımı yaparak sıcak havaya aldırış etmeden çalışan işçiler, gün batımına kadar fındık topluyor.

        Aktaş Mahallesi'nde fındık yetiştiren Murat Berk, AA muhabirine, hava şartlarının fındık hasadı için çok uygun olduğunu söyledi.

        Üfleme tekniğiyle toplanan ürünlerde işçiliğin yüzde 30’lara kadar düşebildiğini anlatan Berk, işçi sıkıntısı çektikleri için bu makinelere rağbetin artacağını dile getirdi.

        Bu yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazanan 20 yaşındaki Rahime Kartal, okul ve yurt masrafları için fındık toplamaya geldiğini anlatarak, "Üniversiteyi kazanmasam belki de sürekli buraya gelecektim. Burada günlerimiz güzel geçiyor, hepimiz aile gibiyiz, hep birlikte eğleniyoruz." diye konuştu.

        - Patoz mesaisi

        Hızar Mahallesi'nde patoz makinesiyle hizmet veren 24 yaşındaki Mustafa Üy de çocukluğundan beri babasıyla fındık bahçelerinde mesai yaptığını aktardı.

        Asıl mesleğinin fotoğrafçılık olduğu ancak fındık sezonunda patoz işiyle uğraştığına değinen Üy, "Patozculuk, harmana gittiğinde neyle karşılaşacağını bilemeden, karşına çıkan sorunları en kısa sürede kimsenin kalbini kırmadan, insanlar fındıktan geçimini sağladığı için en güzel şekilde hizmet edip onları memnun etme işidir." ifadesini kullandı.

        Son yıllarda bölgede sıyırma ve üfleme teknikleri kullanılarak yapılan fındık toplama çalışmaları nedeniyle taş, cam, toprak veya metal parçalarının patoz aracına zarar verdiğine işaret eden Üy, gelişen teknoloji ve personel yetersizliği nedeniyle patozların yerini yavaş yavaş toplama makinelerine bıraktığını kaydetti.

        Toplama makinelerinin fındığı kabuklu veya tane olarak çıkardığını belirten Üy, "Bu da bizim için bazı harmanların ve müşterilerin kaybına neden oluyor. Artan maliyetler nedeniyle bazı üreticiler, her yıl fındıklarını toplatmak için mevsimlik tarım işçilerine yevmiye vermek yerine fındık toplama makineleri alıyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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