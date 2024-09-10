Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, yol yapım çalışmalarını inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan ilçesinde trafik yükünü azaltacak yeni duble yolda devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturmak için şehir genelinde çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekiplerince bölgenin trafik yükünü azaltacak 1. Cadde'de sona gelindi.

Caddede menfez imalatı yapıldı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı inşa edildi.

Gidiş-geliş çift şeritli duble yol olarak inşa edilen güzergah, son olarak 7 bin 500 ton sıcak asfaltla buluşturuldu.

Bin 750 metre uzunluğa, 35 metre genişliğe sahip bölünmüş yol, çevre düzenlemeleri ve peyzajıyla bölgede önemli bir alternatif olacak.

Yetkililerden bilgi alan Alemdar, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, trafiği rahatlatacak ve vatandaşlara yeni bir sosyal yaşam alanı olacak güzergahta sona yaklaştıklarını vurgulayarak, "Altyapısıyla, üstyapısıyla Sakarya'mıza yakışan bir caddeyi şehrimize kazandırıyoruz. Sakarya'da ulaşım ağını güçlendirmek için yeni arterler açıp, mevcut arterleri dönüşüme alıyoruz. Altyapısını tamamladığımız caddemiz tamamlandığı zaman şehrimize yakışan, vatandaşlarımızın akşamları keyifle yürüyüş yapabileceği, çevresinde vakit geçirebileceği ve ulaşım konforu yüksek bir güzergah olacak. Bu arter, bölgedeki ulaşım yükünü büyük ölçüde rahatlatacak inşallah. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.