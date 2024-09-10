Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, yol yapım çalışmalarını inceledi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan ilçesinde trafik yükünü azaltacak yeni duble yolda devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, yol yapım çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan ilçesinde trafik yükünü azaltacak yeni duble yolda devam eden çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturmak için şehir genelinde çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekiplerince bölgenin trafik yükünü azaltacak 1. Cadde'de sona gelindi.

        Caddede menfez imalatı yapıldı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı inşa edildi.

        Gidiş-geliş çift şeritli duble yol olarak inşa edilen güzergah, son olarak 7 bin 500 ton sıcak asfaltla buluşturuldu.

        Bin 750 metre uzunluğa, 35 metre genişliğe sahip bölünmüş yol, çevre düzenlemeleri ve peyzajıyla bölgede önemli bir alternatif olacak.

        Yetkililerden bilgi alan Alemdar, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, trafiği rahatlatacak ve vatandaşlara yeni bir sosyal yaşam alanı olacak güzergahta sona yaklaştıklarını vurgulayarak, "Altyapısıyla, üstyapısıyla Sakarya'mıza yakışan bir caddeyi şehrimize kazandırıyoruz. Sakarya'da ulaşım ağını güçlendirmek için yeni arterler açıp, mevcut arterleri dönüşüme alıyoruz. Altyapısını tamamladığımız caddemiz tamamlandığı zaman şehrimize yakışan, vatandaşlarımızın akşamları keyifle yürüyüş yapabileceği, çevresinde vakit geçirebileceği ve ulaşım konforu yüksek bir güzergah olacak. Bu arter, bölgedeki ulaşım yükünü büyük ölçüde rahatlatacak inşallah. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da fındık üreticisinin zorlu mesaisi sürüyor
        Sakarya'da fındık üreticisinin zorlu mesaisi sürüyor
        Alevlerin arasında mahsur kalan kızını kurtardı
        Alevlerin arasında mahsur kalan kızını kurtardı
        Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun üzerine sürgülü kapının devrilmesi kamerada
        Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun üzerine sürgülü kapının devrilmesi kamerada
        Sakarya kapılarını peyzaj ve süs bitkileri fuarına 7. kez açıyor
        Sakarya kapılarını peyzaj ve süs bitkileri fuarına 7. kez açıyor
        Evli çiftin tartışmasında kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı
        Evli çiftin tartışmasında kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı
        SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı
        SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı