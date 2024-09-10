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        Sakarya'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:03
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        Sakarya'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı.

        Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde bir sitede bulunan 6 katlı dairenin zemin katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında el ve ayaklarında yanık oluşan F.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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