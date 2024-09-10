Sakarya'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde bir sitede bulunan 6 katlı dairenin zemin katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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