Sakarya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hırka Mahallesi'ndeki çalılık ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile 3 itfaiye aracı ve ekipler bölgeye sevk edildi.
Ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm alan ile bir depoda hasar oluştu.
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