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        Sakarya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:38
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        Sakarya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Hırka Mahallesi'ndeki çalılık ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile 3 itfaiye aracı ve ekipler bölgeye sevk edildi.

        Ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm alan ile bir depoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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