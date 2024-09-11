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        Sakarya'da bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçesinde 397 kök kenevir bitkisi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:27
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        Sakarya'da bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçesinde 397 kök kenevir bitkisi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Hark Mahallesi'nde H.A'nın bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda bahçeye ekili 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Ekiplerin zanlının evine düzenlediği operasyonun ve bahçedeki kenevirlerin söküldüğü anların görüntüleri basınla paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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