Sakarya'da bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçesinde 397 kök kenevir bitkisi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçesinde 397 kök kenevir bitkisi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Hark Mahallesi'nde H.A'nın bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda bahçeye ekili 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Ekiplerin zanlının evine düzenlediği operasyonun ve bahçedeki kenevirlerin söküldüğü anların görüntüleri basınla paylaşıldı.
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