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        Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:28
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Çubuklu Mahallesi'nde dün C.İ. (46) yönetimindeki 34 RHY 74 plakalı otomobilin bisiklet sürerken çarptığı Mert Kurt (6), kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kurt için Çubuklu Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Kurt'un cenazesi, camiye getirildi.

        Kurt'un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü C.İ. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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