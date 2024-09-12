Pamukova'da çalınan otomobil Bursa'da terk edilmiş halde bulundu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çalınan bir otomobil Bursa'da terk edilmiş halde bulundu.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çalınan bir otomobil Bursa'da terk edilmiş halde bulundu.
Mekece Mahallesi'nde 11 Ekim'de İsmail Ç'ye ait 54 RA 245 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
İhbar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, yaklaşık 10 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle çalınan otomobili Bursa'nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi yakınlarında yol kenarında terk edilmiş halde buldu.
Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin çalınan otomobil üzerinde yaptığı çalışma sonrası araç sahibine teslim edildi.
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