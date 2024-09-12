Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcilerini bir araya getirdi

Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıya konuk olan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Birliğin, genç, dinamik ve elit işadamlarından oluştuğunu anlattı.

Belediye olarak dinamik yapıyla hizmete devam ettiklerini aktaran Çelik, "Yoğun mesai harcıyoruz. Serdivan Sakarya'mızın göz bebeği. Zeki Toçoğlu ile başlayan büyüme ivmesi Yusuf Alemdar başkanımızla devam etti. Biz de onlardan aldığımız bayrağı daha üst seviyeye getirmek için mücadele edeceğiz. Eksiklerimizi biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ile sürekli diyalog halindeyiz. Sorunlarımızı çözmek için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.