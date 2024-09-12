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        Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcilerini bir araya getirdi

        Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:55
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        Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcilerini bir araya getirdi
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        Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

        Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıya konuk olan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Birliğin, genç, dinamik ve elit işadamlarından oluştuğunu anlattı.

        Belediye olarak dinamik yapıyla hizmete devam ettiklerini aktaran Çelik, "Yoğun mesai harcıyoruz. Serdivan Sakarya'mızın göz bebeği. Zeki Toçoğlu ile başlayan büyüme ivmesi Yusuf Alemdar başkanımızla devam etti. Biz de onlardan aldığımız bayrağı daha üst seviyeye getirmek için mücadele edeceğiz. Eksiklerimizi biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ile sürekli diyalog halindeyiz. Sorunlarımızı çözmek için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Birliğin başkanı Mustafa Demir, amaçlarının dostane ilişkiler kurup işadamlarının ticari hacimlerini genişletmek olduğunu belirterek, "Kimseye rakip olmak gibi bir niyetimiz veya siyasi bir amacımız yok. Amacımız, tamamen dostane şekilde oluşum kurup Sakarya'nın genç, dinamik iş insanlarıyla hareket etmek. Ortak hareket edip kendi aramızda ticaret yapabiliyoruz. Oluşumumuz inşallah Sakarya'ya hayırlar getirsin." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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