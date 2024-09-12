Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kent merkezinde bir apartmanda yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerin geldiğini gören yabancı uyruklu 1 kişi, binanın 4'üncü katından kaçmaya çalıştığı esnada yere düştü.
Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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