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        Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:23
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        Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kent merkezinde bir apartmanda yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

        Ekiplerin geldiğini gören yabancı uyruklu 1 kişi, binanın 4'üncü katından kaçmaya çalıştığı esnada yere düştü.

        Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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