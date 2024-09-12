Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kent merkezinde bir apartmanda yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

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