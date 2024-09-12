Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da denize girme yasağı ile "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayanlara para cezası

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde yasak olan günlerde denize giren ve "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayan kişilere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da denize girme yasağı ile "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayanlara para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde yasak olan günlerde denize giren ve "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayan kişilere para cezası uygulandı.

        Karasu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin kaymakamlıkça yayınlanan genel emre istinaden ilçede denize girme yasağa uymayan 84 kişiye toplam 172 bin 368 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne ilişkin kaymakamlık tarafından yayınlanan genel emre istinaden yasağa uymayan 168 kişiye ise toplam 344 bin 736 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

        Cankurtaran ekipleri tarafından sezon boyunca 456 vakaya müdahale edildiği, 16 kişinin sağlık ekiplerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Mesai saatleri içerisinde boğulma nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'den "olağanüstü kongre" açıklaması:
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'den "olağanüstü kongre" açıklaması:
        Sakarya'da "Filistin Günlüğü" karikatür sergisi açıldı
        Sakarya'da "Filistin Günlüğü" karikatür sergisi açıldı
        PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipman...
        PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipman...
        Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcilerini bir araya getirdi
        Sakarya İşadamları Birliği, üye firmaların temsilcilerini bir araya getirdi
        Pamukova'da çalınan otomobil Bursa'da terk edilmiş halde bulundu
        Pamukova'da çalınan otomobil Bursa'da terk edilmiş halde bulundu