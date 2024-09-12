Sakarya'da denize girme yasağı ile "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayanlara para cezası

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde yasak olan günlerde denize giren ve "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayan kişilere para cezası uygulandı.

Karasu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin kaymakamlıkça yayınlanan genel emre istinaden ilçede denize girme yasağa uymayan 84 kişiye toplam 172 bin 368 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne ilişkin kaymakamlık tarafından yayınlanan genel emre istinaden yasağa uymayan 168 kişiye ise toplam 344 bin 736 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.