Sakarya'da denize girme yasağı ile "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayanlara para cezası
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde yasak olan günlerde denize giren ve "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayan kişilere para cezası uygulandı.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde yasak olan günlerde denize giren ve "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne uymayan kişilere para cezası uygulandı.
Karasu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin kaymakamlıkça yayınlanan genel emre istinaden ilçede denize girme yasağa uymayan 84 kişiye toplam 172 bin 368 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Deniz ve Turizm Tedbirleri"ne ilişkin kaymakamlık tarafından yayınlanan genel emre istinaden yasağa uymayan 168 kişiye ise toplam 344 bin 736 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Cankurtaran ekipleri tarafından sezon boyunca 456 vakaya müdahale edildiği, 16 kişinin sağlık ekiplerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Mesai saatleri içerisinde boğulma nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." ifadesine yer verildi.
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