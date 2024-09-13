Süs bitkileri ve peyzaj ürünleri Sakarya'daki fuarda meraklılarıyla buluşuyor

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 60 bin metrekarelik alanda 3 gündür devam eden fuarda, 200 firma ile 20 ülkeden alım heyetleri yer alıyor.

Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor.

Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapımı gösteriliyor.

- "Üreticilerimizin sanat eseri diyebileceğimiz ürünlerini gördük"

Fuarı ziyaret eden Yalova Valisi Hülya Kaya, AA muhabirine, hem üreticileri ziyaret etmek hem de sektörün ihtiyaçlarını, görüşlerini ve fikirlerini alabilmek için fuara geldiklerini söyledi.

Kaya, organizasyonun güzel hazırlandığını belirterek, "Yalova'dan da 20 kurumsal firmamız katıldı. Üreticilerimizin çok güzel, sanat eseri diyebileceğimiz ürünlerini görmüş olduk. Üreticilerimize bol, bereketli kazançlar diliyoruz. Çok ciddi bağlantılar kurduklarını da görüyoruz. Böyle bir fuarın Yalova'da da yapılmasını istiyoruz. Gelecek seneye böyle bir hazırlığımız var, inşallah gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.