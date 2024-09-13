Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Mikail Güray Esentürk (19) idaresindeki 54 HA 904 plakalı motosiklet, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Cafer S. (48) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan Esentürk, sağlık görevlilerince Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Cafer S. gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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