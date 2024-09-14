Sakarya Valisi Karadeniz'den Mevlit Kandili mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olarak gönüllerde taht kuran Hz. Muhammed'in yeryüzünü şereflendirdiği en müstesna günlerden olan bir Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yaşamı boyunca yeryüzünde daima iyilik ve güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olan Hz. Muhammed'in doğduğu bu mübarek zaman diliminin, dünya tarihinin en önemli hadiselerinin başında geldiğini vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, hem yaşam tarzı hem de söz, davranış ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bizleri bilgiye ve inanca çağıran sevgili Peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir. Bu açıdan bakıldığında Mevlit Kandilimiz, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, düşünmek, insanlığa sunduğu değerleri ve insanlığa bıraktığı bu kutlu mirası anlamak, hayatımızda rehber edinmek ve tatbik etmek, yüce ahlakıyla güzelleştirebilmek adına önemli bir fırsattır."