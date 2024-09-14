Sakarya'da düzenlenen uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 200 firma ile 20 ülkeden alım heyetleri katıldı.

Dört gün süren fuarda, birbirinden renkli dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları, süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün sergilendi.

Fuarda, firmalar ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı yakalarken, fuar kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan ziyaretçiler ise bu alandaki ürünleri tanıma imkanı buldu.