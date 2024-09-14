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        Sakarya'da düzenlenen uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:43
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        Sakarya'da düzenlenen uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı sona erdi
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        Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

        Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 200 firma ile 20 ülkeden alım heyetleri katıldı.

        Dört gün süren fuarda, birbirinden renkli dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları, süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün sergilendi.

        Fuarda, firmalar ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı yakalarken, fuar kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan ziyaretçiler ise bu alandaki ürünleri tanıma imkanı buldu.

        - Fuar yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, AA muhabirine, fuarın yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladığını söyledi.

        Lokasyon olarak Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinde bulunduklarını belirten Adıyaman, "Hem Sapanca Gölü hem de turistik bölge olması hasebiyle ciddi anlamda katılımcıları ve ziyaretçileri cezbeden fuar konumunda. Uluslararası fuar konumunda olduğumuzdan dolayı da reklam ve tanıtım açısından çok fayda sağladığını düşünüyoruz. Türkiye'deki dış mekan, ağaçlı, yapraklı, mevsim ve diğer materyalleri içerisinde barındıran birçok firmayı burada ağırlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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