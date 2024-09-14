Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi

Kentin en büyük ibadethanelerinden olan Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Programda katılan İl Müftüsü Mehmet Aşık’ta burada sohbet verdi, dua etti.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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