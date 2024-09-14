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        Sakarya'da motosikletli gencin kazada ölümüne ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde motosikletli gencin öldüğü trafik kazası sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 22:33 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:33
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        Sakarya'da motosikletli gencin kazada ölümüne ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde motosikletli gencin öldüğü trafik kazası sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Atatürk Caddesi'nde dün motosiklet sürücüsü Mikail Güray Esentürk'ün (19) yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cafer S'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Cafer S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Mikail Güray Esentürk idaresindeki 54 HA 904 plakalı motosiklet, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Cafer S. (48) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpışmış, yaralanan Esentürk kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü Cafer S. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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