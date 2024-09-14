Sakarya'da motosikletli gencin kazada ölümüne ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde motosikletli gencin öldüğü trafik kazası sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde motosikletli gencin öldüğü trafik kazası sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Atatürk Caddesi'nde dün motosiklet sürücüsü Mikail Güray Esentürk'ün (19) yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cafer S'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Cafer S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Mikail Güray Esentürk idaresindeki 54 HA 904 plakalı motosiklet, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Cafer S. (48) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpışmış, yaralanan Esentürk kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü Cafer S. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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