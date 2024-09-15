GÜNCELLEME 3 - Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada 28 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 28 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekipleri, bölgedeki güvenlik çemberini genişletti. - "Hepsiyle birebir konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Karadeniz, patlamada 28 kişinin yaralandığını belirterek, "Bunlardan 6'sı ağır. 6 ağır yaralının ikisi entübe durumda. Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar, Kocaeli'deki yanık merkezine sevk edildi. Bunun yanında Düzce, Hendek ve Akyazı'da diğer yaralılarımızın tedavilerine devam edilmekte." diye konuştu. Vali Karadeniz, kentte tedavi edilen yaralıların bilinçlerinin açık olduğunu dile getirerek, "Hepsiyle birebir konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tekrar ben kendilerine geçmiş olsun diyorum. Allah'tan şifa diliyorum." dedi.