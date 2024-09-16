Sakarya'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Sakarya'da görevi başındayken kalp krizi geçiren polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya'da görevi başındayken kalp krizi geçiren polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Olgun Sandalcı (39) mesaisi sırasında fenalaştı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine emniyete 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçiren Sandalcı, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Sandalcı'nın cenazesi, Kocaali Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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