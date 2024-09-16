Sakarya'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Sandalcı'nın cenazesi, Kocaali Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kalp krizi geçiren Sandalcı, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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