Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay, son yolculuğuna uğurlandı.

Şimay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akyazı ilçesindeki Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'ne getirildi. Burada baba İrfan Şimay ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Kuzuluk Orta Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Şimay'ın yaklaşık 1 yıl önce fabrikada çalışmaya başladığı öğrenildi.

Törene, Şimay'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Hendek ilçesinde makarna fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.