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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi defnedildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:14
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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi defnedildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay, son yolculuğuna uğurlandı.

        Şimay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akyazı ilçesindeki Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'ne getirildi. Burada baba İrfan Şimay ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, öğle vakti İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Kuzuluk Orta Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Şimay'ın yaklaşık 1 yıl önce fabrikada çalışmaya başladığı öğrenildi.

        Törene, Şimay'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Hendek ilçesinde makarna fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

        Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Hendek Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu.

        Patlama sonrası çıkan yangına müdahale eden ekipler, soğutma çalışması sırasında Şimay'ın cansız bedenine ulaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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