Sakarya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru defnedildi

Sakarya'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve "görev şehidi sayılan" polis memuru Olgun Sandalcı, son yolculuğuna uğurlandı.

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