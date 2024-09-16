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        Sakarya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru defnedildi

        Sakarya'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve "görev şehidi sayılan" polis memuru Olgun Sandalcı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:09
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        Sakarya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru defnedildi
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        Sakarya'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve "görev şehidi sayılan" polis memuru Olgun Sandalcı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünde mesai sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sandalcı'nın (39) Türk bayrağına sarılı cenazesi, polis mangası eşliğinde Kocaali Merkez Camisi'ne getirildi.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hızar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, polisin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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