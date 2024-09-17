Sakarya'da patlama yaşanan fabrika alanında soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde önceki gün meydana gelen patlamanın ardından çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma işlemleri sürüyor.

Olayın üzerinden geçen 3. günde de müdahaleye devam eden itfaiye erleri, patlama bölgesinde soğutma yapıyor. Polisin fabrika önündeki güvenlik önlemleri de devam ediyor.