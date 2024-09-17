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        Sakarya'da patlama yaşanan fabrika alanında soğutma çalışmaları sürüyor

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:31
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        Sakarya'da patlama yaşanan fabrika alanında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

        Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde önceki gün meydana gelen patlamanın ardından çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma işlemleri sürüyor.

        Olayın üzerinden geçen 3. günde de müdahaleye devam eden itfaiye erleri, patlama bölgesinde soğutma yapıyor. Polisin fabrika önündeki güvenlik önlemleri de devam ediyor.

        Bu arada patlamada yaralanan 14 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

        - Olay

        Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

        Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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