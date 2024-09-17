Sakaryaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Yeni transferler Mendy Mamadou ve Ennur Totre de idmana katıldı.
Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı, 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
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