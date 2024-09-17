Sakaryaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni transferler Mendy Mamadou ve Ennur Totre de idmana katıldı.

Daha sonra pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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