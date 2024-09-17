Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

        Yeni transferler Mendy Mamadou ve Ennur Totre de idmana katıldı.

        Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı, 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?

        Benzer Haberler

        "Aday Araştırma Üniversitesi" SAÜ, 2023 performans verilerinde birinci sıra...
        "Aday Araştırma Üniversitesi" SAÜ, 2023 performans verilerinde birinci sıra...
        Sakarya'da patlama yaşanan fabrika alanında soğutma çalışmaları sürüyor
        Sakarya'da patlama yaşanan fabrika alanında soğutma çalışmaları sürüyor
        Sakarya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru defnedildi
        Sakarya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru defnedildi
        Ağrı'da kalp krizi sonucu vefat eden asker Sakarya'da toprağa verildi
        Ağrı'da kalp krizi sonucu vefat eden asker Sakarya'da toprağa verildi
        Hendek'te, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasında so...
        Hendek'te, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasında so...
        Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada yaralanan çalışanlar yaşadı...
        Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada yaralanan çalışanlar yaşadı...