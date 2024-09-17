Sakarya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Yalı Mahallesi Akasya Caddesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Güneli'yi 3 gündür göremeyince endişelenen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İkinci kattaki evin açık penceresinden içeri giren ekipler, Güneli'yi salondaki koltukta hareketsiz halde yatarken buldu.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşlı adamın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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