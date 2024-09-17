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        Sakarya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:49 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:55
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        Sakarya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Köprübaşı Mahallesi eski Düzce Caddesi'nde seyir halindeki 54 AIK 450 plakalı minibüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü S.A, aracı güvenli bölgeye çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin (SAKE) desteğiyle büyümeden söndürülen yangında, minibüste küçük çapta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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