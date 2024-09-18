Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'ın Sakarya'daki ailesine acı haber verildi

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Sakarya'daki ailesine acı haber verildi.

Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, anne Asiye ile baba Turgut Çangır'a 27 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasıyla protokol üyeleri, akrabalar, komşular ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Üzüntü yaşayan aile fertlerini, jandarma personelleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.

Bu arada üç kardeşin en küçüğü olan şehit Çangır'ın, Şanlıurfa'daki sözlüsüyle düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin naaşı, yarın öğle vakti Akyazı ilçesinde Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istenmiş, durmayan motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan görevli Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a çarpmıştı.