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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:31
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, gazilerin, tarih boyunca mukaddes vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canını hiçe sayarak şehit olmayı göze almış, ülkenin medarıiftiharı, vatanseverliğin yaşayan birer abideleri olduğunu belirtti.

        Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ile gazilik ünvanının verilişinin 103. yıl dönümünde, vatanseverliklerini örnek aldıkları kahramanların Gaziler Günü'nü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Tarih bilinci, vatan ve hürriyet aşkı, bayrak sevgisi gibi değerleri her şeyden üstün tutarak düşmana karşı gözlerini kırpmadan mücadele veren kahramanlarımız, daima minnet ve şerefle anılacak, her daim en üstün payelere layık görülecektir. Şehitlik ve gazilik, aziz milletimiz için şereflerin en yücesidir. Yüzyıllardır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin, bütün kahramanlarımızın emanetidir.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs Barış Harekatı'na, dahili ve harici teröre karşı verilen kahramanca mücadelelerden 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesine kadar milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimize sonsuz rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, halen bu topraklarda en üstün rütbelerden birisinin sahibi kıymetli gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu vatan sizlere minnettar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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