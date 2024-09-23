Sakarya'da zincirleme kazada ölen çift yan yana defnedildi

Kaza nedeniyle LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıkmış, otomobilde bulunan Saadet Kaba hayatını kaybetmiş, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Büyük üzüntü yaşayan çiftin 4 çocuğu ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Yakınları tarafından alınan Salim (75) ve Saadet Kaba (73) çiftinin cenazeleri, Elperek Mahallesi Camisi'ne getirildi.

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