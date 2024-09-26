Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Erol Korkmaz'ın (35) 25 Eylül'de Yenimahalle Abdurrahman Gürses Caddesi'nde işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda C.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin husumetli oldukları belirtilen Korkmaz'ı yaklaşık 1 yıl önce de bıçakla yaraladığı öğrenildi.
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