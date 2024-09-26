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        Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:21
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        Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Erol Korkmaz'ın (35) 25 Eylül'de Yenimahalle Abdurrahman Gürses Caddesi'nde işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda C.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. tutuklandı.

        Öte yandan şüphelinin husumetli oldukları belirtilen Korkmaz'ı yaklaşık 1 yıl önce de bıçakla yaraladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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