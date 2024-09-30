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        Sakarya'da sağanak etkili oldu

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:17
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        Sakarya'da sağanak etkili oldu
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından beklenen sağanak, Kocaali'de öğle saatlerinden sonra başladı.

        İlçe genelinde sağanak nedeniyle ana cadde ve arterlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

        Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, şu ana kadar olumsuz durum yaşamadıklarını belirterek, "Bölgede bugün ve yarın yağışların devam etmesi beklenmekte, ekiplerimizle teyakkuz halinde vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle Kocaali sahilinde dalga boyu yükseldi. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini Melenağzı Limanı'na demirledi.

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