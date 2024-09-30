Sakarya'da sağanak etkili oldu

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, şu ana kadar olumsuz durum yaşamadıklarını belirterek, "Bölgede bugün ve yarın yağışların devam etmesi beklenmekte, ekiplerimizle teyakkuz halinde vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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