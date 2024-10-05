Sakarya'da Hacı Mükerrem Koç Camisi'nin temeli atıldı

Sakarya'da Hacı Mükerrem Koç Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Mükkerem Koç tarafından yaptırılan caminin inşaat alanında düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, camilerin "Allah'ın evi" olduğunu söyledi.

Caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Alemdar, "Mükerrem Koç, hep yolumuzu açtı. Allah razı olsun kendisinden. Camilerde, okullarda, sosyal alanlarda her zaman hayırda yarışır oldu. Ailesine, onu yetiştiren anne ve babaya şükranlarımı sunuyorum. Kendisine de Allah'tan hayırlı, uzun ömür diliyorum." diye konuştu.