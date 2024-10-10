Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden kadın işçi defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın işçinin cenazesi toprağa verildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde dün 26 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Merve Menteş'in (26) cenazesi, Hendek ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Menteş'in ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Nişanlı olan ve 9 Kasım'da evlenmeye hazırlandığı öğrenilen genç kadının tabutuna duvak konuldu.

İlçe Müftüsü Osman Sağlam'ın öğle vakti babaevinin önünde kıldırdığı namazın ardından Merve Menteş'in cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Menteş'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, fabrika sahibi Mehmet Musa Özgüçlü ve vatandaşlar katıldı. - Olay Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de patlama olmuş ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.