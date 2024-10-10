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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden kadın işçi defnedildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:27
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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden kadın işçi defnedildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde dün 26 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Merve Menteş'in (26) cenazesi, Hendek ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

        Menteş'in ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Nişanlı olan ve 9 Kasım'da evlenmeye hazırlandığı öğrenilen genç kadının tabutuna duvak konuldu.

        İlçe Müftüsü Osman Sağlam'ın öğle vakti babaevinin önünde kıldırdığı namazın ardından Merve Menteş'in cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Menteş'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, fabrika sahibi Mehmet Musa Özgüçlü ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de patlama olmuş ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

        Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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