Sakarya'da bir eve silahlı saldırıya ilişkin şüpheli tutuklandı

Tüfek ve 16 fişek ile gözaltına alınan zanlı hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenilmişti.

Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta Feyzullah B'ye ait iki katlı evin alt katına pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda yaralanan olmazken, bazı pencerelerin camları kırılmıştı.

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