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        Sakarya'da bir eve silahlı saldırıya ilişkin şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 20:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:11
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        Sakarya'da bir eve silahlı saldırıya ilişkin şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta 24 Kasım'da Feyzullah Bilici'ye (47) ait eve pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta Feyzullah B'ye ait iki katlı evin alt katına pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda yaralanan olmazken, bazı pencerelerin camları kırılmıştı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, Mehmet K'yi dün Şifalı Su Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalamıştı.

        Tüfek ve 16 fişek ile gözaltına alınan zanlı hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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