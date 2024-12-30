Sakarya'da eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Törene, 2 çocuk annesi Simge K'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ile vatandaşlar katıldı.

Eşi İskender K'nin emniyete yaptığı ihbar üzerine yapılan araştırmada Müezzinler Gölü kenarında cesedi bulunan Simge K'nin cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

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