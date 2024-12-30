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        Sakarya'da eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:27
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        Sakarya'da eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Eşi İskender K'nin emniyete yaptığı ihbar üzerine yapılan araştırmada Müezzinler Gölü kenarında cesedi bulunan Simge K'nin cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

        Kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hasanbey Eski Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, 2 çocuk annesi Simge K'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ile vatandaşlar katıldı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Dün, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen İskender K. (42), eşi Simge K'yi (31) Kaynarca ilçesindeki Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemişti. Emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede araştırma yapılmış, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuştu. Şüpheli İskender K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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