Sakarya'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Dün, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan İ.D. ile kardeşi İsa D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tabancayla kardeşine ateş etmişti. Olayda İsa D. hayatını kaybetmiş, emekli polis olduğu öğrenilen ağabey gözaltına alınmıştı.

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