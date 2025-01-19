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        Sakarya'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:21
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        Sakarya'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde tartıştığı kardeşi İsa D'yi (53) tabancayla vurarak öldüren İ.D'nin (62) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan İ.D. ile kardeşi İsa D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tabancayla kardeşine ateş etmişti. Olayda İsa D. hayatını kaybetmiş, emekli polis olduğu öğrenilen ağabey gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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