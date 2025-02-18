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        Sakarya'da ocak ayında 256 sürücünün ehliyetine el konuldu

        Sakarya'da ocak ayında trafik polislerince yapılan denetimlerde 727 araç trafikten men edilirken, 256 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:06
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        Sakarya'da ocak ayında 256 sürücünün ehliyetine el konuldu
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        Sakarya'da ocak ayında trafik polislerince yapılan denetimlerde 727 araç trafikten men edilirken, 256 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Amirliklerince geçen ay 72 bin 182 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde 727 araç trafikten men edilirken, 256 sürücünün ehliyeti geri alındı.

        Ayrıca ay içerisinde 253'ü yaralanmalı ve 212'si hasarlı 465 trafik kazası meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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