Sakarya'da ocak ayında 256 sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'da ocak ayında trafik polislerince yapılan denetimlerde 727 araç trafikten men edilirken, 256 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Amirliklerince geçen ay 72 bin 182 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 727 araç trafikten men edilirken, 256 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Ayrıca ay içerisinde 253'ü yaralanmalı ve 212'si hasarlı 465 trafik kazası meydana geldi.