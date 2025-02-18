Sakarya'da Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirildi.

Milli İrade Platformu üyeleri "Gazze Direnişine Destek Zamanı" temasıyla Hendek Kapalı Pazar Yeri'nde bir araya gelerek, ellerinde "Sessiz kalma bu, savaş değil, katliam, soykırım", "Siyonizm'e karşı küresel intifada", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Pazar meydanına, bebek kıyafetleri, boykot ürün paketleri ve kanlı bebek çarşafları bırakan göstericiler tekbir getirdi, Gazze lehine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Kadir Bilgiç, 7 Ekim 2023'te Filistin topraklarında başlayan zulüm ve katliamın bugün de aynı acımasızlıkla devam etmek için zaman kolladığını söyledi.

Bilgiç, İsrail'in bombaları altında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, Gazzelilerin tarifsiz ve akıl almaz acılar yaşadığını belirterek, "Batılı ülkelerin yönetimleri, adeta İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarında yaşanan uyanış ve giderek yükselen itirazlar ise bize, insanlık adına umut veriyor. Özellikle Batılı ülkelerde yükselen, Filistin'e özgürlük yürüyüşü ve protestoları, zulme sessiz kalmayan vicdanların olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

İsrail'in zulmü ve Batılı devletlerin sessizliği, Müslüman coğrafyanın uyanmasına, dünyadaki vicdan sahibi insanların gerçekleri görmesine vesile olacağını ifade eden Bilgiç, sivilleri kasten öldüren, sivil yerleşim yerlerini bombalayan, şehrin tüm altyapısını, ibadethaneleri, okullarını, hastanelerini yerle bir eden, tüm insani yardımları engelleyen, işgal rejimini ve bu kötülüğe hizmet eden tüm kuruluş ve devletleri lanetlediklerini kaydetti.

Bilgiç, Gazze için 3 gün sürecek kermese vatandaşları davet ederken, 22 Şubat Cumartesi günü Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingini gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye Beyazay Derneği Gazze Komisyonu Başkanı Müşerref Gündoğdu da Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve mazlum coğrafyalarda zulme uğrayanlar için toplandıklarını dile getirdi.