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        Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:01
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        Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi'nde N.Ş'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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