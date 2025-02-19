Sakarya'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Akyazı ve Kocaali ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 762 gram uyuşturucu, öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden S.A. (47) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, M.T. (51) hakkında ise adli işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.