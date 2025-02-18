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        Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:45
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        Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde 7 Şubat'ta seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu Mert Elter'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan B.Y. (31), M.Ş. (50), M.Ş. (42), Ü.B. (61) ve F.B'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürülen 5 zanlının savcılıktaki işlemleri sürüyor.

        Bu arada, gözaltına alınanlardan H.C'nin (65) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        - Olay

        Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde 7 Şubat'ta Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen araçtan inen kişi veya kişilerce ateş edilmişti. Yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Elter (21) hastaneye kaldırılmış, Elter müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının firari şüphelisi B.Y. ile onun kaçması ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen M.Ş, M.Ş, H.C, Ü.B. ve F.B'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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