MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya'da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Şundan emin olunuz ki terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız." dedi.

Durmaz, Sakarya'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek başladı.

Türkiye ve coğrafyanın kurşun gibi ağır günlerden geçtiği dönemde fitne kazanları kaynatılırken düşman oklarının, ülkedeki ilk hedefinin MHP ve Genel Başkanı Bahçeli olmasını tesadüf olarak görmediğini belirten Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türklüğün mahvını isteyen, Türk milletine cephe açan ve Türk devletine diş bileyen herkesin aşamadığı ilk sur Milliyetçi Hareket Partisi ve onun bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'dir. Hamdolsun liderimiz, ülkemiz ve milletimiz aleyhine tezgahlanan oyunları boza boza, tuzakları kuranların başına geçire geçire yürümekte, kendisini uğrunda siper edecek milyonlarca evladının başında dağ gibi durmaktadır."

Durmaz, Bahçeli'nin gösterdiği hedefe koşmak, Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Bahçeli'nin rehberliğinde, Cumhur İttifakı'nın gücüyle inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Coğrafyada yapılan kaos planlarının, fitne senaryolarının ve etkisizleştirilmiş Türkiye hesaplarının farkında ve bilincinde olduklarının altını çizen Durmaz, Cumhur İttifakı olarak Türk milletinin engin ferasetiyle meseleye yaklaştıklarını, her türlü hamleyi Türklüğün istikbali adına değerlendirdiklerini kaydetti.

Durmaz, bu anlamda Bahçeli'nin ekim ayı itibarıyla gerçekleştirdiği çağrının, bölücü terör örgütlerinin coğrafyanın her parçasından hızlıca tasfiyesi ve tarihe karışması için atılmış adım olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bilge liderimiz, 1000 yıldır et ve tırnak olmuş Türk ile Kürt'ün rabıtalarının arasına kurulmuş saat ayarlı bomba olan terör belasını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bilge liderimiz, kendisini Türk milletinin parçası sayan, 85 milyonla istikbale yürümek isteyen herkese güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası için el uzatmış ve yaptığı bu hamleyle küresel baronların ve emperyalist ülkelerin ellerindeki tüm kozları almıştır. Gündeminde terörün olmadığı, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış Türkiye'nin, gücüne güç katacağı, bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan siyasi ve insani buhranlarda umudun ve istikrarın merkezi olacağından hiç kimse şüphe etmemelidir. Çağrımız, birliğe ve beraberliğedir. Seslenişimiz, terörün her türlüsünün belasını bulup gündemimizden çıkması içindir. Çabamız sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte güçlü bir Türkiye içindir."