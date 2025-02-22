Sakarya'daki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Ayrıca polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen iki silaha el koydu.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiden 2'si gözaltına alındı. Yaralı 4 şüpheliye ise tedavilerinin ardından gözaltı işlemi uygulanacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de bir büfeden aldıkları alkollü içeceği işletmenin yanında içmek isteyen grup ile satıcı arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.