Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'daki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:56 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'daki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de bir büfeden aldıkları alkollü içeceği işletmenin yanında içmek isteyen grup ile satıcı arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada işletme sahibi ve 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiden 2'si gözaltına alındı. Yaralı 4 şüpheliye ise tedavilerinin ardından gözaltı işlemi uygulanacağı öğrenildi.

        Ayrıca polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen iki silaha el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
        Sakarya'da Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya'da istişare ve değerlendirme to...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya'da istişare ve değerlendirme to...
        Sakarya'da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet
        Sakarya'da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet
        Sakarya'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklan...
        Sakarya'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklan...
        Ağız ve diş sağlığı Sakarya'da düzenlenen kongrede ele alınıyor
        Ağız ve diş sağlığı Sakarya'da düzenlenen kongrede ele alınıyor
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa