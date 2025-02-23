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        Sakarya'da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklarla kar topu oynama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:35
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        Sakarya'da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklarla kar topu oynama etkinliği düzenlendi.

        Anka Kitap Kafe'nin önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

        Belediye Başkanı İshak Sarı, etkinlikle çocuklara ve gençlere kitap okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hem hava şartlarının uygunluğu hem de tatil olmasını fırsat bilerek kitap kafemiz yanında etkinlik düzenledik. Kitap kafe etrafındaki etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Çocukların kitaplara olan ilgisini arttırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre'nin de katılım sağladığı etkinlikte bin kişiye sucuk ekmek ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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