Sakarya'da kar aralıklarla sürüyor
Sakarya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Sakarya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla sürüyor.
Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Kocaali ilçesinin en yüksek mahallelerinden Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm'de belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Öte yandan, beyaza bürünen Karasu sahili havadan görüntülendi.
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