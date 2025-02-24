Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Akyazı gişeleri mevkisinde ambar malzemesi taşıyan H.E. idaresindeki 64 FL 009 plakalı tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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