Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı gişeleri mevkisinde tırın dorsesinin alev alması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı gişeleri mevkisinde tırın dorsesinin alev alması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Otoyolun Akyazı gişeleri mevkisinde ambar malzemesi taşıyan H.E. idaresindeki 64 FL 009 plakalı tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dorsenin yandığını gören H.D. aracı durdurarak hemen dorseyi çekiciden ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen aracın soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle 3 şeridi kapatılan trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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